Seit Juni 2021 öffnet "Der schöne Laden" von Heike Jahn in Wulkow freitags und sonnabends. Dort bietet die Buchhalterin in ihrer Freizeit Trödel, Kunst und Literatur an. Zudem sammelt sie auch Naturkork für die „Korkampagne“ des Nabu Hamburg, der damit unter anderem den Kranichschutz unterstützt. © Foto: Siegmar Trenkler