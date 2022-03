An allen Ecken Neuruppins wird gebaut – so ist zumindest der erste Eindruck. Reihenweise neue Wohnungen werden in die Höhe gezogen, alte Häuser ausgebaut. Doch wer soll da überhaupt hinziehen? Wächst Neuruppin wirklich so stark? Die bloßen Zahlen zeigen: Ja, die Stadt ist im vergangenen Jahr ...