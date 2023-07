Idylle in Linum in Ostprignitz-Ruppin, samt Kranichen am Himmel und Reh. Ein Grundstück, dass bei Linumhorst genau an der Grenze zu Oberhavel liegt, beschäftigt nun jedoch den Kreistag sowohl in OPR als auch in OHV. Nun wurde eine erste Entscheidung getroffen. © Foto: Frank Zerahn