Schon seit zehn Jahren kann das ASB-Seniorenheim am Schulplatz in Neuruppin nur mit einer Ausnahmegenehmigung betrieben werden. Denn die Unterbringung in Doppelzimmern ist in derartigen Einrichtungen nur noch mit einer solchen Genehmigung des Landesamts für Soziales und Versorgung möglich. Ziel is...