Wer ein Einfamilienhaus bauen will, der findet – wenn er Glück hat – ein Grundstück dafür irgendwo am Neuruppiner Stadtrand. Viel wahrscheinlicher ist es, fürs Bauen auf die Ortsteile oder andere Gemeinden auszuweichen, die nahe an der Stadt liegen. Doch nun will die Verwaltung ein Areal ers...