Essen in der urigen Atmosphäre des Restaurants Up-Hus, Veranstaltungen in der sanierten Siechenhauskapelle, Übernachtungen im Hotel Up-Hus-Idyll – all das hat Gabriele Lettow möglich gemacht, seit sie 1991 die Immobilie übernommen hat. Ihre Ära endet am 31. März. Dann übernimmt ein neuer ...