Noch im Frühjahr des vergangenen Jahres bot das frühere Amtshaus in Flecken Zechlin am Schwarzen See ein trauriges Bild. Das seit Jahrzehnten nicht mehr genutzte Gebäude verfiel immer mehr. Kerstin und Ralf Schenk aus dem Löwenberger Land wollen das ändern. Im Idealfall könnte aus dem einstige...