Das Hauptzollamt Potsdam hat am Donnerstag 34 illegal Beschäftigte bei einer Kontrolle der Großbaustelle von Luxuswohnungen am Ruppiner See in Neuruppin entdeckt. Insgesamt waren dort 55 Arbeitnehmer kontrolliert worden. Der hohe Prozentsatz an Schwarzarbeit, der dabei entdeckt wurde, hat selb...