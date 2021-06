Start für Programm des Vereins Stadtgeschichte Rheinsberg Rund 25 Teilnehmer hatte die Wanderung mit dem als Nachtwächter verkleideten Hans-Norbert Gast zu Industrie-Standorten in Rheinsberg, mit dem der Verein Stadtgeschichte Rheinsberg am Dienstag, 8. Juni, sein Veranstaltungsprogramm nach der Corona-Zwangspause wieder aufgenommen hat. An jedem zweiten Dienstag im Monat gibt es im Haus der Stadtgeschichte wieder Vorträge. 8.6.21, Foto: Jürgen Rammelt © Foto: Jürgen Rammelt