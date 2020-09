Ohne den Austausch mit anderen Kulturen würde vieles von dem fehlen, was heute fast gleichbedeutend mit deutscher Kultur ist. Davon ist Jacques-Yves Henry überzeugt. Der gebürtige Franzose lebt seit drei Jahren in Wusterhausen und hat auch schlagkräftige Argumente parat, um seinen Standpunkt zu untermauern: „Äpfel sind aus dem Asiatischen gekommen. Und auch Fußball und Tennis sind Importe, die heute fest zum Kulturgut zählen“, sagt er. Das legt für ihn nur einen Schluss nahe: „Wir sind in Europa von Geburt an interkulturell.“

Das vorhandene Kulturgut wird ergänzt, nicht verdrängt

Und genau deshalb beteiligt sich Henry auch mit mehreren Angeboten an der Interkulturellen Woche, die in diesem Jahr am Sonntag, 13. September, in Rheinsberg mit einem Gottesdienst und einem anschließenden Fest der Vielfalt eröffnet wird. „Ich möchte zeigen, wie sehr andere Kulturen uns bereichern, ohne dass dadurch das Vorhandene verschwinden muss“, sagt der Wahl-Wusterhausener. Daher startet der von ihm organisierte „Zusammen sein in Wusterhausen“-Tag auch mit einem türkischen Frühstück im Urfa-Grill am Bahnhof. Schließlich habe die türkische Küche sich weit verbreitet. „Den deutschen Rinderbraten hat das aber nicht verdrängt.“

15 Veranstaltungen trotz Pandemie

Nicht nur in Wusterhausen gibt es Angebote im Rahmen der Interkulturellen Woche. Zwar ist der Umfang der Programmpunkte im Vergleich zu den Vorjahren geschrumpft. „Es sind aber trotz Corona 15 Veranstaltungen zusammengekommen“, freut sich die Referentin für Flüchtlingsintegration, Kerstin Brendler, die alles zusammengetragen hat. „Noch im Juni hätten wir nicht gedacht, dass überhaupt etwas möglich sein wird.“ Aber die Pandemie kann nicht komplett ausgeklammert werden. Mindestabstand und andere gängige Vorsichtsvorkehrungen wie das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen gelten bei allen Treffen. „Desinfektionsmittel werden gestellt“, so Brendler. Und wer Symptome zeigt, wird gebeten, zu Hause zu bleiben, oder zumindest auf die Online-Angebote auszuweichen, die ebenfalls zum Programm gehören. Dass es solche überhaupt gibt, ist laut der Integrationsreferentin Brendler ein absolutes Novum für die Interkulturelle Woche.

Gottesdienste als Rahmen

Eingerahmt wird die Woche, von zwei Gottesdiensten – dem zur Eröffnung in Rheinsberg und einem weiteren, der am 4. Oktober in der Christuskirche in Neuruppin stattfindet, und der orientalische Elemente in die Zeremonie mit einbinden wird. Darüber hinaus gibt es Filmvorführungen in Wittstock, Vernetzungstreffen für Frauen, Kreatives Gestalten, das an Schulen und Kitas in Neuruppin und Fehrbellin angeboten wird, einen Tag der offenen Tür im Neuruppiner Esta-Haus, eine zweitägige Fortbildung, ein Fotowettbewerb und ein interaktives Märchenprojekt. Zudem fallen gleich zwei thematisch passende Gedenktage in den Zeitraum: der von der Kirche ausgerufene Welttag des Migranten sowie der bundesdeutsche Tag des Flüchtlings.