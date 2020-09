Tausende Fahrzeug-Fans aus ganz Deutschland müssen in diesem Jahr aufs Feilschen und auf Fachgespräche verzichten: Der Oldiebasar 2020, der im November in Wulkow stattfinden sollte, fällt aus.Seit mittlerweile 37 Jahren gibt es den Oldiebasar, der jährlich am letzten Martinimarkt-Wochenende für...