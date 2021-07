Eine unerwartete Spende erhielt das Netzwerk Gesunde Kinder in Kyritz. Netzwerkkoordinatorin Diana Schumacher bekam für das gesamte Netzwerk in Ostprignitz-Ruppin eine Spende in Höhe von 500 Euro überreicht. Rund 350 Familien in ganz Ostprignitz-Ruppin werden durch das Netzwerk Gesunde Kinder derzeit von rund 60 ehrenamtlichen Patinnen und Paten betreut. Die Betreuung kann mit der Schwangerschaft beginnen und endet mit dem dritten Geburtstag ...