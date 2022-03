Vor oder in der Nähe von vielen Kindertagesstätten in Neuruppin gibt es Parkplätze, auf denen Eltern ihre Fahrzeuge abstellen können, wenn sie ihr Kind in der Kita abgeben. Bei den Kitas Kunterbunt und Gänseblümchen im Neubaugebiet beispielsweise befinden sich die Stellflächen im direkten Umf...