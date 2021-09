Er kann es nicht lassen: Wenn der Rheinsberger Kirchenmusiker Hartmut Grosch am 13.September seinen 80. Geburtstag feiert, dann werden viele sich mit Freude an die von ihm geleiteten Konzerte erinnern. Denn, inzwischen über 30 Jahre, hat der heutige Kantor im Ruhestand das musikalische Leben in der...