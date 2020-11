Grau liegt die Felsstein-Dorfkirche in Gottberg am Novembermorgen da, als durch den Nebel ein dunkler Orgelton erklingt. Er erinnert fast ein wenig an das Nebelhorn eines Schiffes.Orgel von Albert Hollenbach in Gottberg wird restauriertDoch der tiefe Ton kommt nicht von der Orgel in der Kirche. Stat...