Was ist in der Kita Eichhörnchen in Neuruppin vorgefallen? Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Neuruppin gegen die zwei leitenden Mitarbeiterinnen der Einrichtung dauern an. Im Raum steht der Vorwurf der Kindeswohlgefährdung.

Die Staatsanwaltschaft hatte im vergangenen Jahr mehr als 20 Zeugen z...