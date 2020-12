Die Zeiten, in denen Neuruppiner über den Ruppiner See laufen oder durch dicken Schnee stapfen konnten, sind Jahre her. Auch 2020 wird es eher einen milden Jahresausklang geben, obwohl es ab Heiligabend etwas kälter werden soll, sagt Meteorologe Donald Bäcker aus Walsleben, den viele als Wetterm...