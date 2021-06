Zur Aussprache zwischen der Initiative „Rheinsberg 2.0“ und Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) wird es am Dienstagabend nicht kommen, da Schwochow zu dem Treffen nicht erscheinen werde, wie er am Montag sagte: Schließlich habe er noch immer keine Einladung zu dem Treffen be...