Lange angekündigt – jetzt steht das Programm zur 100. Korsofahrt in Alt Ruppin. Die Organisatoren lassen es beim Jubiläum in der idyllischen Stadt so richtig krachen. Dieses Mal wird an zwei Tagen wird gefeiert. Neben dem traditionellen und spektakulären Bootskorso ist auch ein Umzug auf dem Land geplant. Groß und Klein kommen am ersten Augustwochenende auf ihre Kosten. Hier die Details zum Ablauf, den Bands und den Preisen.

Die 100. Korsofahrt findet in diesem Jahr an zwei Tagen von Freitag, 4. August, bis Sonnabend, 5. August, statt. Startschuss fällt Freitag um 18 Uhr. Los geht es mit einem festlichen Umzug zu Lande. Er führt durch die Straßen von Alt Ruppin zur Halbinsel. „Die Teilnehmer des Umzuges sind mit schönen Kostümen, Musik und guter Laune unterwegs und haben ihre Fahrzeuge mit viel Liebe zum Detail geschmückt“, teilen die Organisatoren mit. Der Umzug soll die Geschichte der Korsofahrt widerspiegeln. Die eigentliche Korosfahrt auf dem Rhin ist dann für Sonnabend um 21.30 Uhr vorgesehen.

Die Korsofahrt in Alt Ruppin ist ein Fest für die ganze Familie. Das ist vielfach bewiesen.

Korsofahrt-Programm für Jung und Alt

Neben dem feierlichen Umzug und dem traditionellen Bootskorso bietet die 100. Korsofahrt ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm für die ganze Familie. Ein Höhepunkt ist der Staffellauf am Samstagvormittag, 5. August, um 11 Uhr. Der Staffellauf besteht aus sechs Stationen, darunter Biathlon, Weinballonfüllen, Stand-Up-Paddeln, Nageln, Reifenrollen und Wassertreten. Teams von sieben Teilnehmern kämpfen um tolle Preise. Aber auch Musikdarbietungen, kulturelle Aufführungen und ein gastronomisches Angebot mit regionalen Spezialitäten werden geboten. Für die jüngsten Besucher gibt es am Sonnabend ein spezielles Kinderprogramm mit Bastelstraße, Hobbyzoo, Clownerie, Kindertombola, Spielmobil, Karussells und Hüpfburg.

Öffnungszeiten und Eintrittspreise

Freitag, 4. August, 18 Uhr und enden um 24 Uhr. Eintrittspreise: Kinder bis 16 Jahre frei, Erwachsene: 5 Euro Sonnabend, 5. August, 11 bis 2 Uhr Eintrittspreise: Kinder bis 16 Jahre frei Erwachsene: 10 Euro Das Mitführen von Tieren auf dem Festgelände nicht gestattet ist, Ausnahme: Blindenhunde.

Legendäre Hits von Smokie

Eindeutiger Höhepunkt und von vielen schon sehnsüchtig erwartet, ist das Spektakel auf dem Wasser. Eine unabhängige Jury bewertet alle Korsofahrt-Teilnehmer und prämiert die schönsten Boote und Ufergestaltungen. Aber auch Kurzentschlossene können, mit einem eigenen Boot und fantasievoller Gestaltung, noch teilnehmen.

Wo parken? Parkplätze befinden sich innerorts bei den Supermärkten Aldi und Lidl, sowie auf den Straßen innerorts in Richtung Gildenhall. Weitere Parkplätze befinden sich nach der Ortseinfahrt aus Neuruppin kommend etwa 300 Meter links an der Alten Post (kurz vor der Rechts-Kurve zur Ortsdurchfahrt). Von dort aus zirka fünf Minuten zu Fuß bis zum Festgelände, weiter die Hauptstraße entlang. Da Parkplätze jedes Jahr sehr knapp sind, wird gebeten, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen.

Das Bollwerk und die beiden Brücken bieten derweil Schaulustigen ausreichend Platz für die beste Sicht auf das turbulente Geschehen. Eine Beachparty in Zusammenarbeit mit der Gaststätte „Zum Seebad“ sowie ein Abendprogramm mit Evergreen-Musik im Restaurant „Zum Seebad“ sorgen für weitere abwechslungsreiche Unterhaltungsmöglichkeiten. Auf der Hauptbühne werden Unterhaltung und gute Musik geboten, Jeannine Hartmann, The Eagle Lane und die Headliner des Abends „The Spirit of Smookie“ werden ihre legendären Hits zum Besten geben.

Programm zum Korsofahrt-Jubiläum Freitag, 4. August: 18 Uhr Feierlicher Festumzug zum Festzelt (Halbinsel) 19 Uhr Live-Band „Stella rockt“ 21 Uhr DJ Steffen Sonnabend, 5. August: Seebad 11 Uhr Mannschaftsstaffellauf Bollwerk 11 Uhr Rummel für Groß und Klein 13 Uhr Kinderschminken, Hobby-Zoo Krangen mit der „Waschbärenburg“, Verkehrswacht, Spielmobil, Hüpfburg, Torwandschießen, große Bastelstraße mit kostenloser Kindertombola Bühne ab 12 Uhr DJ Steffen Hobby-Zoo Krangen, „Drache Dragona“, Clown Lulu, Songwriter „Mathew James White“ Sängerin Jeannine Hartmann und Band „Eagle Lane“ ab 21.30 Uhr Beginn des 100. Bootskorsos, anschließend „Spirit of Smokie“ Veranstaltung im Seebad ab 23 bis 2 Uhr Beach-Party - mit DJ Wonderful. Sonntag, 6. August, freier Eintritt 11 Uhr, musikalischer Frühschoppen mit Bekanntgabe der Preisträger in den Kategorien „Boote“ und „Ufer“.

Ein Busshuttle wird eingerichtet

Um den Besuchern eine bequeme Anreise und optimale Mobilität während der Veranstaltung zu ermöglichen, wird von den Organisatoren ein praktischer Busshuttle-Service eingesetzt. „Die Busse werden regelmäßig zwischen verschiedenen Haltestellen zwischen Neuruppin und Alt Ruppin und dem Veranstaltungsbereich pendeln“, heißt es. „Die 100. Korsofahrt ist ein Meilenstein für Alt Ruppin und ein Grund zum Feiern“, sagt Axel Kröger, Vorsitzende des Korsofahrtvereins. Besonders stolz ist der Verein, dass es speziell für die 100. Korsofahrt exklusive Merchandise-Produkte gibt, die entwickelt haben, die ab Sonnabend, 15. Juli, im Ladengeschäft von „Herrn Fontane“ und bei der Veranstaltung zum Verkauf stehen. Erhältlich sind zum Beispiel Tassen, Jutebeutel, Kugelschreiber, Kühlschrankmagneten oder Kalender mit Logo der 100. Korsofahrt.