Lena (13) ist nach einer Knochenmarktransplantation seit mehr als acht Monaten immer noch in der Klinik in Berlin. Sie und ihre Mutter waren seit November 2022 keinen Tag zu Hause in Neuruppin. Vater Martin hält derweil die Stellung, hat den Umzug in eine neue Wohnung allein gestemmt und ist seit N...