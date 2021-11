Weil er die Trennung von seiner Partnerin offenbar nicht akkzeptieren wollte, hat ein 31 Jähriger in Kyritz einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Mann stritt sich mit seiner 24 Jahre alten Ex-Freundin über das Beziehungsaus. Als sie gehen wollte, hielt er sie an der Jacke fest und wollte sie am Gehen hindern. Daraufhin rief die Frau die Polizei. Die Beamten beendeten den Streit und wurden von dem 31-Jährigen beleidigt. Deshalb ermittelt nun die Kriminalpolizei gegen ihn.