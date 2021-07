Zu einem schweren Raub ist es am Montag auf dem Sportplatz an der Perleberger Straße in Kyritz gekommen. Gegen 13.30 Uhr sprachen zwei unbekannte Männer eine Gruppe von vier Jugendlichen im Alter von 13 bis 16 Jahren an. Die beiden jungen Männer forderten unter anderem die Herausgabe von Geldbör...