Ein 28-jähriger Kyritzer hat am Dienstag Polizisten angegriffen. Weil der Mann entgegen einer gerichtlichen Anordnung eine Klinik verlassen hatte, suchten die Beamten ihn in seiner Wonhung auf, um ihn ins Krankenhaus zurückzubringen. Der 28-Jährige griff die Polizisten daraufhin an.