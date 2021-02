„Wir wurden quasi in voller Fahrt ausgebremst“, erinnert sich Maja Peers-Oeljeschläger, die Leiterin des Museums in Neuruppin, an den November 2020. Museen waren laut Brandenburger Eindämmungsverordnung schon vom ersten Teil-Lockdown betroffen. Das bedeutet, dass das Haus mittlerweile rund dre...