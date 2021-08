Für Ostprignitz-Ruppins Kulturmanagerin Eylin Roß waren die Vorbereitungen für den diesjährigen Tag des offenen Ateliers in mehrfacher Hinsicht anders als bisher. Nicht nur, dass die Veranstaltung coronabedingt von Anfang Mai auf Ende August verlegt werden musste. Noch nie zuvor hatte sie so viele Anmeldungen auf dem Tisch. „Wir haben eine große Vielfalt mit vielen Teilnehmern aus zahlreichen künstlerischen Bereichen“, sagt Roß. Insgesamt beteiligen sich in diesem Jahr 32 Ateliers und Galerien mit 48 Künstlern im ganzen Kreisgebiet.

Neue und bekannte Gesichter beim Tag des offenen Ateliers

Neu mit dabei ist der Holzbildhauer Benjamin Schulte. Er hat seine Werkstatt in Netzeband. Seit Mai betreibt er den Ausstellungsraum „Tablino“ an der August-Bebel Straße in Neuruppin, in dem neben seinen Holzplastiken auch Möbel von Simon Schulte und Keramikarbeiten von Hannah Herzberg gezeigt werden. Aufgrund der Pandemie hat es bisher keine Eröffnung geben können. Die drei Künstler wollen deshalb den Tag des offenen Ateliers nutzen, um das nachzuholen.

Eine regelmäßige Teilnehmerin bei den offenen Ateliers ist die Brunner Goldschmiedin Rima Chamaa. Sie wird wieder von ihr gefertigten Schmuck zeigen. Seit Kurzem ist die Kunsthandwerkerin Mitbetreiberin eines Ladens in Berlin-Charlottenburg, den sie sich mit zwei Kollegen teilt. „Das ist schon sehr kiezig da“, sagt sie. An zwei Tagen in der Woche steht sie nun für den Ladendienst in dem Geschäft hinterm Tresen. Die Abwechslung zwischen Großstadt und Land tue ihr gut.

In die Fontanestadt Neuruppin verliebt

Neu in der Region ist Susanne Krell. Die Rheinländerin lernte Neuruppin im Zuge der Fontanefestspiele 2019 kennen und verliebte sich in die Stadt. „Ich habe ein Projekt über die Wohnorte Fontanes gemacht und kam so nach Neuruppin“ sagt sie. Sie machte damals eine Ausstellung im Kunstraum von Johannes Bunk an der Friedrich-Engels-Straße. Vor einem halben Jahr zog sie schließlich in die Fontanestadt. Sie hat ein kleines Atelier im Stadtgarten.

Annett Glöckner zählt zu den alteingesessenen Künstlerinnen in der Region. Seit 1995 lebt sie schon in Neuruppin. Ihr Atelier liegt am Stadtgarten. Doch zum Tag des offenen Ateliers wird sie in Wittstock anzutreffen sein. Dort wird sie die fertiggestellte Ausstellung an der Fliesenwand am Bleichwall präsentieren. Die Forderseite hatte sie im Rahmen eines Projekts mit Schülern aller Wittstocker Schulen gestaltet. Die Rückseite konnte sie allein befüllen. Das fertige Kunstwerk soll am Sonnabend, 21. August, offiziell übergeben werden. Bei dieser Gelegenheit wird Glöckner auch Auszüge aus ihrer Perfomance „Lächeln unterwegs“ präsentieren.

Alle Teilnehmer auf einen Blick

Folgende Künstler und Werkstätten im Kreis beteiligen am 21. und 22. August sich an den offenen Ateliers:

Neuruppin und Ortsteile

● Juliane Böhm, Malerei Acryl, Samstag 14 bis 19 Uhr, Sonntag 11 bis 18 Uhr, Fontaneplatz 3

● Giesela Gröschke, Malerei, Samstag 14 bis 19 Uhr, Sonntag 11 bis 18 Uhr, Rudolf-Breitscheid-Straße 26

● Uschi Jung, Malerei, Grafik, Installation, Samstag, 14.30 Uhr, Eröffnung des neuen Ateliers im Haus Frederik, Schinkelstraße 3, Sonntag ab 11.30 Uhr offener Gedankenaustausch über Neuruppin als Kulturort

● Susanne Krell, Konzeptarbeit, Installation, Malerei, Fotografie, Video, digitale Arbeiten Stadtgarten, Karl-Marx-Straße 103, Samstag 14 bis 19 Uhr, Sonntag 11 bis 18 Uhr

● Benjamim und Simon Schulte, Hannah Herzberg, Holzbildhauerei, Möbeldesign, Keramik, Ausstellungsraum Tablino, August-Bebel-Straße 16, Samstag 14 bis 19 Uhr, Sonntag 11 bis 18 Uhr, barrierefrei

● Jens Kanitz, Bildhauerei, Gildenhall, Gildenhaller Allee 28, Samstag 14 bis 19 Uhr, Sonntag 11 bis 18 Uhr, barrierefrei

● Hildegard Oelke, Keramik, Buskow, Dorfstraße 35, Samstag und Sonntag 14 bis 18 Uhr

● Matthias Zágon Hohl-Stein, Malerei und Bildhauerei, Karwe, Alte Schäferei 2, Samstag 14 bis 19 Uhr, Sonntag 11 bis 18 Uhr

● Beate Raffel, Grafik und Malerei, Lichtenberg, Dorfstraße 16, Samstag 14 bis 19 Uhr, Sonntag 11 bis 18 Uhr

Gemeinde Fehrbellin

● Michael Hischer, kinetische Skulpturen und Bildhauerei, Betzin, Dorfstraße 1, Samstag 14 bis 19 Uhr, Sonntag 11 bis 18 Uhr, barrierefrei

● Marina Schreiber, Skulpturen, biomorphe Abstraktionen, Betzin, dorfstraße 1, Samstag 14 bis 19 Uhr, Sonntag 11 bis 18 Uhr, barrierefrei

● Rima Chammaa, Goldschmiede, Brunne, Fehrbelliner Straße 22, Samstag 14 bis 19 Uhr, Sonntag 11 bis 18 Uhr

Amt Temnitz

● Frank Dornseif, Bildhauerei und Zeichnung, Vichel, Dorfstraße 16, Samstag und Sonntag 14 bis 17 Uhr

● Elke Judith Wagner, Skulpturen, Zeichnung, Kunsthandwerk, Vichel, Dorfstraße 16, Samstag und Sonntag 14 bis 17 Uhr

● Dagmar Theel, Malerei, Wildberg, Markt 4, Samstag 14 bis 19 Uhr, Sonntag 11 bis 18 Uhr

Gemeinde Wusterhausen

● Sophie Devaux, Malerei, Ganzer, Dorfstraße 28, Samstag 14 bis 17.15 Uhr, sonntag 11 bis 17.15 Uhr

● Katrin Mason Brown, Malerei, Grafik, Kunstrdurck und Objekte, Scheunenatelier Gutshof ganzer, Dorfstraße 20, Samstag und Sonntag 11 bis 18 Uhr, barrierefrei

Stadt Wittstock

● Ellinor Euler, Zeichnung, Objekte, Installationen, Kunsthaus Dossepark, An den Dossewiesen 3, Samstag 14 bis 19 Uhr, Sonntag 11 bis 18 Uhr

● Ruth Gindhart, Skulpturen und Papierarbeiten, Kunsthaus Dossepark, An den Dossewiesen 3, Samstag 14 bis 19 Uhr, Sonntag 11 bis 18 Uhr, barrierefrei

● Annett Glöckner, Kunst im öffentlichen Raum, Keramik, Fotos, Collagen, Performance, Am Bleichwall, An der Fliesenwand, Samstag 14 bis 19 Uhr, Sonntag 11 bis 18 Uhr

● Jeanette Heene, abstrakte Malerei, Kunsthaus Dossepark, An den Dossewiesen 3, Samstag 14 bis 19 Uhr, Sonntag 11 bis 18 Uhr

● Izabela Jadach, Keramik, Kunsthaus Dossepark, An den Dossewiesen 3, Samstag 14 bis 19 Uhr, Sonntag 11 bis 18 Uhr

● Doris Kretschmer, Malerei, Grafik, Plastik, Ringstraße 29, Samstag 14 bis 19 Uhr, Sonntag 11 bis 18 Uhr

● Valeska Rein, Malerei, Kunsthaus Dossepark, An den Dossewiesen 2a, Samstag 14 bis 19 Uhr, Sonntag 11 bis 18 Uhr

● Norbert Reggentin, Ölmalerei, Gäste: Ruth Mende, Malerei und Gisela Modl, kleines handwerk, Liebenthaler Weg 21, Samstag 14 bis 19 Uhr, Sonntag 11 bis 18 Uhr, barrierefrei

● Heike und Karl Kropius, Helena Hör-Hitzschke, Johannes Aron Griesbach, Klaus Doll, Max Rita Thiele, Schürer, Simone Darke, Zoyt, Malerei, Bildhauerei, Hyperrealismus, Zeichnung, Freie Kunst, Skulptur, Burg Goldeck, Goldbecker Burgstraße 1, Samstag 14 bis 19 Uhr, Sonntag 11 bis 18 Uhr

● Ellen Mäder-Gutz, Bildhauerei, Druckgrafik, Zechnung, Freyenstein, Schlossstraße 4, Samstag 14 bis 19 Uhr, Sonntag 11 bis 18 Uhr

Gemeinde Heiligengrabe

● Detlef Glöde, Malerei und Grafik, Blumenthal, Am Pötterberg 4, Samstag, 13 bis 18 Uhr, Sonntag 10 bis 17 Uhr

Stadt Rheinsberg

● Hartmut Steinmetz, Metallobjekte, Linow, Bergstraße 11, Samstag 14 bis 18 Uhr, Sonntag 11 bis 18 Uhr

Amt Lindow

● Alexandra Weidmann, Malerei, Banzendorf, Banzendorfer Straße 49, Samstag 14 bis 19 Uhr, Sonntag 11 bis 18 Uhr

Stadt Kyritz

● Wolfgang Busch, Malerei und Bildhauerei, Marktplatz 18, Samstag 14 bis 19 Uhr, Sonntag 11 bis 18 Uhr

● Esael Araujo Funes, Malerei, Berlitt, Berlitter Dorfstraße 41, Samstag 14 bis 19 Uhr, Sonntag 11 bis 18 Uhr