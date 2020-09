Kunst, die einen direkten Bezug zum Ort hat und in enger Abstimmung mit den Menschen entsteht – das ist die Idee hinter dem Projekt „Kunst am Anger“. Nach Auflagen in Nietwerder, Krangen und Molchow ist nun auch Lichtenberg an der Reihe. Am Sonntag wird im Ort das Kunstwerk „Elf Kirchen“ a...