Das Dorf- und Erntefest des Landes Brandenburg findet am 10. September in Wulkow bei Neuruppin statt. Neuruppins Bürgermeister Nico Ruhle, Ortsvorsteherin Janett Mussel, Axel Leben von der Inkom und Pfarrerin Gabriele Zieme-Diedrich (von links) halten den Staffelstab in den Händen. Sie stecken mitten in den Vorbereitungen. © Foto: Judith Melzer-Voigt