Die Meldung vom Tod des 46-jährigen Landwirts aus Neuruppin, der am Sonnabend beim Verladen eines Bullen so schwer verletzt worden ist, dass er starb, hat in seinem Wohnort, aber auch in sozialen Netzwerken und bei Berufskollegen für Bestürzung gesorgt. „Es war für uns eine erschütternde Nach...