Die Organisatoren sind zufrieden, die Läufer sind es auch. Die 20. Moormeile in Bad Wilsnack muss also eine gelungene Veranstaltung gewesen sein. „Sie war es auch“, bestätigt Stephan Michelis aus dem Orga-Team. Und das nicht nur, weil ein neuer Teilnehmerrekord aufgestellt wurde. 305 Finisher sind „eine neue Hausnummer“, so Michelis. 280 waren bislang die Spitze. Die erwarteten knapp 400 Starter waren es am Sonnabend jedoch nicht. „Das ist nicht schlimm“, betont Michelis. 350 Teilnehmer waren coronabedingt nur zugelassen. „Und wir hatten auch nur 350 Medaillen, jedoch aber 400 Souvenir-Tassen. Die sind auch alle weggegangen.“

Disziplinierte Teilnehmer

Die Organisatoren lobten das disziplinierte Verhalten der Teilnehmer. „Alle waren vorbildlich, haben das Hygniekonzept befolgt.“ Dazu zählte unter anderem das Tragen des Mund- und Nasenschutzes beim Gang an die Startlinie. Erst nach der Freigabe der insgesamt vier angebotenen Strecken durfte der Schutz abgenommen werden.

Die üblichen Verdächtigen wieder vorn dabei

Und dann hatten es „die üblichen Verdächtigen ganz eilig“, blickt Michelis zurück. Den 12,4-Kilometer-Lauf dominierte Stephan Krakow (SG Enthe), der in 50:38 Minuten ins Ziel kam. Richtig spannend ging um die weiteren Podestplätze zu. Sebastian Klan, ein Perleberger, der in Berlin lebt, auf Platz zwei und Jörg Schulze (Bentwisch) auf Platz vier trennen gerade einmal 15 Sekunden. Auf Platz fünf landete mit Stefan Zick (LC Dosse Wittstock) der erste Ruppiner im 111-köpfigen Starterfeld. Zick benötigte 52:11 Minuten.

Bei den Frauen triumphierte mit Yvonne Loock aus Perleberg eine prignitzer Lauf-Ikone. Sie kam nach 53:34 Minuten ins Ziel.

Lob an die Helfer

Knapp 50 Helfer hatte der ausrichtende SV Prignitz Bad Wilsnack/Legde an seiner Seite. Stephan Michelis: „Ein großes Dankeschön an alle.“ Die Mitarbeiter des Betriebshofes halfen mit, die Mitglieder der Feuerwehr sowieso, ebenso die Bad Wilsnacker Fußballer.

Zusammen mit zwei Kickern ging auch Stephan Michelis wieder auf die Heimstrecke. „Und in diesem Jahr war ich sogar drei Minuten schneller als im Vorjahr.“ Die 7,8 Kilometer bewältigte er in 37:36 Minuten. Platz eins über diese Distanz erlief sich Maximilian Wegert vom Laufpark Stechlin in 30:02 Minuten.

Ergebnisse 20. Moormeile Bad Wilsnack:

Top-Drei männlich 12,4 km:

1. Stephan Krakow (SG Enthe) 50:38 Minuten

2. Sebastian Klan (VfV Spandau) 51:16

3. Jörg Hinze (TSG Wittenburg) 51:25

Top-Drei weiblich 12,4 km:

1. Yvonne Loock (Perleberg) 53:34

2. Katja Schmiede (DreiZack Spandau) 54:00

3. Ulrike Hain (Milow) 58:37

Top-Drei männlich 7,8 km:

1. Maximilian Wegert (Laufpark Stechlin) 30:02

2. Erik Schröder (LG am Mühlgraben) 30:42

3. Maik Waldburger (Groß Woltersdorf) 31:22

Top-Drei männlich, 3 km:

1. Jarne Zernikau (Britz) 11:24

2. Clemens Neubert (Neuruppin) 12:10

3. Andreas Neubert (Neuruppin) 12:10

Top-Drei weiblich 3 km:

1. Lilli Weichert (Quitzöbel) 12:15

2. Lucy Stamer (Kyritz) 13:06

3. Hannah Bartel (Laufpark Stechlin) 14:00