Lesereihe in Ostprignitz-Ruppin

Im Leseherbst findet in Ostprignitz-Ruppin schon seit 1995 der „Literarische Bilderbogen statt“. Über die Jahre waren viele Prominente da. Gregoria Arndt war von Anfang an dabei und kann sich an viele Geschichten erinnern, die sie mit ihnen erlebt hat.