Im Streit um die Beschäftigung des rechtsextremen Daniel Pommerenke in der Touristinfo Rheinsberg hat sich Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow nun an Brandenburgs Innenministerium gewandt. Wegen des NSU-Vergleichs durch die Initiative Rheinsberg 2.0 hat sich Schwochow an den Generalstaatsanwalt des Landes gewandt.