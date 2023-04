Die 31. Auflage des Neuruppiner Mai- und Hafenfests von 5. bis 7. Mai verspricht ein Volksfest zu werden. Wieder treffen sich am ersten Maiwochenende tausende Besucher und Drachenbootverrückte am Ruppiner See. Mehr als Stände auf dem Festgelände bieten Essen und Trinken feil. Doch schon am Tag vor dem Maifest, am Donnerstag, lädt die Innenstadt zum Shoppingevent. Bis 22 Uhr sind die Geschäfte dann geöffnet. Allerdings ist der Eintrittspreis um Hafenfest gestiegen.

Auch in diesem Jahr wurde ein Gewinnspiel organisiert. Es locken drei Preise im Gesamtwert von 1.600 Euro: 1. Preis: Fahrrad von HKP Müller (Wert 800 Euro), 2. Preis: Jahresmitgliedschaft bei Clever Fit (Wert 500 Euro), 3. Preis: Gutschein über zehn Massagen in der neuen Physiotherapiepraxis Physio Lounge in der Bilderbogenpassage (Wert 300 Euro). Die Gewinnspielkarten werden am Freitag und Sonnabend am Einlass des Mai- und Hafenfestes ausgegeben. Die Ziehung der Gewinner erfolgt am Sonnabend, 6. Mai, um 19 Uhr auf der Bühne an der Klosterkirche.

© Foto: Georg-Stefan Russew

33 Drachenboote gehen an den Start

Der Sonnabend beginnt mit dem traditionellen Drachenbootrennen. Unter dem Motto „back to the roots“ (zurück zu den Wurzeln) wird gemeinsam mit dem Kanuverein ein Drachenbootrennen mit 33 Booten (Mixed, Grund- und Oberschulen) und ohne Profiteams organisiert. „An die Paddel fertig los – Drachenbootrennen!“, heißt es, wenn die Freizeitsportler an den Start gehen. Der sonntägliche Familientag bietet auf der großen Bühne ein buntes Programm der Unterhaltung mit Gruppen und Ensembles auch aus der Region. Der fröhliche Höhepunkt am Sonntag ist das zweite Neuruppiner Entenrennen. Der Erlös aus dem Losverkauf wird den Jugendabteilungen der Freiwilligen Feuerwehr Neuruppin, des Technischen Hilfswerkes und der Wasserwacht des DRK Neuruppin sowie für die Kinder- und Jugendabteilungen von Neuruppiner Sportvereinen zur Verfügung gestellt. In diesem Jahr werden 5.000 Enten über den Neuruppiner See schwimmen.

Hafenfest-Programm 2023 mit Mütze Katze und Entenrennen Programm Mai- und Hafenfest 2023 Freitag, 5. Mai: Bühne Klosterkirche ab 17 Uhr Musik und Unterhaltung mit DJ Heinz Hugo. Ab 20.30 Uhr Fritz- Party. 22 Uhr: Feuerwerk über dem Ruppiner See Sonnabend, 6. Mai: Bühne Klosterkirche 9.30 bis 10 Uhr Erwärmung mit Clever Fit. 10 Uhr Startschuss Drachenbootrennen - Vorläufe. 12 bis 13 Uhr Mittagspause und Siegerehrung der Grundschulmannschaften. 13 bis 17 Uhr Drachenbootrennen - Finalläufe. 18 bis 19 Uhr Siegerehrung Drachenbootrennen 19 bis 19.15 Uhr Gewinnspiel: Ziehung und Bekanntgabe der Gewinner 19.30 bis 20.30 Uhr Warm Up Party mit DJ Heinz Hugo 20.30 bis 22 Uhr: DJ Chris O 22 bis 23.30 Uhr: Mütze Katze 23.30 bis 1 Uhr DJ Chris O. Loungebühne 10 Uhr: Moderation des Drachenbootrennens 12 bis 13 Uhr Siegerehrung der Grundschulen 13 bis 17 Uhr Moderation des Drachenbootrennens 20 bis 0 Uhr: Stella rockt! Sonntag, 7. Mai: Bühne Klosterkirche 11 bis 12 Uhr: Konzert und Frühshoppen mit der Helga Hahnemann Show 13.30 bis 15 Uhr Steph und Band 15 bis 16 Uhr Clown Malino auf der Bühne und dem Gelände 16 bis 17 Uhr Countrymusik mit Adam Wendler Loungebühne 11.30 bis 12:00 Uhr Countdown zum zweiten Neuruppiner Entenrennen.

Fontäne am Parzival an der Seepromenade

Neben dem Mai- und Hafenfest feiert ein jährlicher „Besucher“ sein 25-jähriges Bestehen – der „Parzival am See“. Die 17 Meter hohe Stahlskulptur hat der Künstler Matthias Zágon Hohl-Stein geschaffen. „Parzival am See“ steht für ein neues Neuruppin ohne Garnison. Er gilt als Zeichen des Aufbruchs. Mit dem Windrad in der einen und der Arche in der anderen Hand wurde er 1998 an der Seepromenade anlässlich der Verleihung des Namens „Fontanestadt“ enthüllt. In einer Sonderausstellung zum 25. Jubiläum der Skulptur werden Fotos von Daniel Marienfeld sowie Entwürfe und Modelle des Künstlers Zagon Hohl- Stein gezeigt.

© Foto: Daniel Marienfeld

Jede Stunde wird eine Fontäne am Parzival sprudeln, am Abend wird die Skulptur in blaues Licht gehüllt und für schöne Fotomotive sorgen. Goldfarbene Parzivalbroschen werden allen teilnehmenden Schülern des Drachenbootrennens verliehen und dem Gewinnerteam der Oberschulen ein neuer Wanderpokal „Parzival“ auf der Bühne überreicht. Die Galerie am Bollwerk ist am 6. und 7. Mai von 12 bis 18 Uhr geöffnet, die Vernissage ist am 6. Mai um 12 Uhr.

Eintrittspreise und Öffnungszeiten Das Mai- und Hafenfest Neuruppin hat folgende Öffnungszeiten: Festgelände: Freitag, 5. Mai, 17 bis 1 Uhr Sonnabend, 6. Mai, 8 bis 1 Uhr Sonntag, 7. Mai, 11 bis 18 Uhr Der Eintritt kostet: Freitag, 5. Mai, Normalpreis: 5, Euro Freitag und Sonnabend Kombiticket: 8 Euro. (Kinder bis 13 Jahre kostenfrei). Sonnabend, 6. Mai: 5 Euro. Kinder bis 13 Jahre kostenfrei. Sonntag, 7. Mai: Eintritt frei Der Einlass ist über Präsidentenstraße und Fischbänkenstraße.

Eintrittspreis steigt

Dem breiten Engagement ist es zu verdanken, dass die Organisatoren die Eintrittspreise weiter moderat halten können. Trotzdem müssen sie sich der allgemeinen Preisentwicklung beugen und erstmals seit 2014 den Eintritt in diesem Jahr anpassen. Kostete vorher eine normale Karte 3 Euro, werden jetzt 5 Euro fällig.