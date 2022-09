Er ist einer der größten Jahrmärkte in den neuen Bundesländern – der Martinimarkt in Neuruppin. Jährlich lockt die Festmeile mehr als 200.000 Besucher an. In diesem Jahr findet der Martinimarkt vom 28. Oktober bis 6. November statt. Und nachdem Organisator Axel Leben bereits Gerüchte um eine...