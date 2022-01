Der Hilfseinsatz von "Friedensdorf International" wurde unter anderem von der Ärztin Jenny Becker (rechts) begleitet. Die frühere Konflikt- und Friedensforscherin gehörte zum ersten Jahrgang der Medizinstudenten an der Medizinischen Hochschule Brandenburg (MHB) in Neuruppin. Aktuell macht sie ihre Ausbildung zur Allgemeinmedizinerin in der Salus Klinik in Lindow (Mark). © Foto: Friedensdorf International