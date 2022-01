Ein 18-Jähriger aus der Russischen Föderation soll am Sonnabend einen 17-Jährigen in Neuruppin mit einer Pistole bedroht haben. Jetzt sitzt der Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Der jüngere hatte gegen 13.30 Uhr am Teich an der Heinrich.-Rau-Straße in Neuruppin einen Bekannten getroffen u...