Die Polizei hat am Sonntag, 27. Februar, auf einem Grundstück in Fehrbellin den Leichnam einer Frau gefunden. Ob es sich dabei um eine türkischstämmige 33-Jährige handelt, die am vergangenen Freitag von Familienangehörigen als vermisst gemeldet worden ist, ist noch nicht abschließend geklärt...