Plan A klappt nicht. Plan B ebenso nicht. Also muss Plan C umgesetzt werden. Unter diesem Motto rollte am Sonnabend ein Tross der Ruppiner Rennsportgemeinschaft (RSG) an, um seine Fahrzeuge erstmals zu testen. Erstmals nach dem intensiven Schrauben über die Wintermonate in Neuruppiner und Oranienburger Garagen. Auf dem STC Spreewaldring in Waldow landeten letztlich die Ruppiner.

Einer von sechs RSG-Sportlern: Michael Rimpau aus Herzberg (Mark). Hinzu kamen für die Zehner-Gruppe vier aus befreundeten Vereinen, die sich für einen halben Tag den Spreewaldring gemietet hatten. Rimpau wollte eigentlich jetzt auf der Arena bei Oschersleben für die Formel 3-Renault-Serie (Classic-Cup) Fine-Tuning betreiben. Doch die Inzidenzzahl wegen der Corona-Pandemie in Sachsen-Anhalt liegt so hoch, dass selbst ein Trainingstag verboten wurde. Als Ersatz hatte Michael Rimpau schon mit einem Abstecher zur Kart-Anlage in Templin spekuliert. Doch in der Uckermark untersagte das Ordnungsamt das Campen und Übernachten für die Sportler, die am Freitagabend an- und am Sonnabend abgereist wären. Das Training auf lediglich einen Tag zu komprimieren, ist absurd, weil Vor- und Nachbereitung immens zeitaufwendig sind.

Lufttemperatur nur 4 Grad Celius

Also suchten Rimpau & Co. eine dritte Variante und fanden sie mit dem Spreewaldring. In der Region um Schönwald wurde im Wohnmobil übernachtet und nach dem Frühstück in kleinen Gruppen getestet, was die Reifen hergaben. „Leider nicht so anspruchshart wie erhofft“, sagt der Herzberger zu der doch geringen Lufttemperatur von 4 Grad Celsius. „Da kommen die Reifen nicht auf Temperatur.“ Die anderen technischen Elemente liefen im Zusammenspiel wie ein Uhrwerk. Selbst drei Dreher verzieh das optisch sehr auffällige Fahrzeug. „Da bin ich im Sandbett gelandet. Das ist ein völlig anderes Fahrgefühl“, beschreibt der 61-Jährige, der mit einem BMW aus dem Slalom-Motorsport kommt, nun aber für die Classic-Szene in der Formel 3 umsattelt. Sein aktuelles Fahrzeug: ein etwa 31 Jahre alter Renault, der trotz des Alters von 0 auf Tempo 100 in 3,2 Sekunden beschleunigt. Rimpau: „Man hat keinen Bremskraftverstärker, da muss ich mit voller Wucht aufs Pedal raufdrücken“, mit vierfacher Kraft und etwas Zeitversatz beim Abbremsen.

180 Minuten unter Volldampf

Sechsmal 20 Minuten kamen im Laufe der drei Stunden zusammen, also 180 Minuten Adrenalin-Ausstoß pur. Er sei „richtig fertig“ auch deshalb gewesen, will allein das Ein- und Aussteigen ins oder aus dem Cockpit mit der feuerfesten Kleidung und Helm hochanstrengend sind. Michael Rimpau kam am Sonnabend begeistert von der Rennstrecke im Spreewald, obwohl er lieber seine Runden in der Motorsportarena Oschersleben gedreht hätte. Die Vorfreude auf den Cup der Stadt Magdeburg (Anfang Mai) ist riesig. Lässt es die Corona-Pandemie zu, dann wird dies der Saisonauftakt.

Beim Trainingstag in Waldow dabei waren unter anderem: Markus Ranglack im Porsche 911 GT3, Dirk Schlerfer im Honda civic R, Ralf Schlerfer im Honda Civic R, Martin Berke im Toyota Jaris GR und auch Ricarda Schnepel im VW UP.