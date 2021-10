Badegäste haben an der Badestelle am Café Waldfrieden in Neuruppin seit Freitag das Nachsehen. Ein Bauzaun versperrt dort den direkten Zugang zum Wasser. Das wird auch noch in den nächsten Wochen so bleiben. Denn aktuell wird der Uferbereich auf mögliche Kampfmittel untersucht. In diesem Jahr ...