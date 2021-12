2019 hat mit „The Exception“ zuletzt eine Band aus Neuruppin den Landeswettbewerb „Local Heroes“ für sich entschieden. Am Freitag, 10. Dezember, stehen mit „The Men of Desert“ erneut Neuruppiner Musiker im Finale im Waschhaus in Potsdam auf der Bühne. Das Publikum darf zwar nicht l...