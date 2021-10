Derzeit steht das Schlagzeug von Philipp Schwab in einem Proberaum am Rheinsberger Multifunktionsplatz. Der 33-Jährige nutzt den Raum des Duos „Erik & Markus“ mit, die vielen Rheinsbergern auch unter ihren bürgerlichen Namen Erik Kurzke und Markus Kersten ein Begriff sind. Gemeinsam mit den be...