Die Neuruppiner Band "The Men of Desert" sind Teil der neu gegründeten Initiative "Creative Rockers". Diese möchte in Neuruppin und Umgebung eine Plattform für Musiker sein, die nicht Songs covern, sondern eigene schreiben. Dafür gibt es mit "eigenARTig" nun auch eine eigene Konzertreihe, die in loser Reihenfolge Auftrittsmöglichkeiten für solche Bands bietet. © Foto: Reiner Seidel