Im Sommer 2019 sorgte ein privates Feuerwerk in Neuruppin für jede Menge Ärger: Die einen genossen den Anblick, andere kritisierten die Veranstalter scharf, machten auf Lärmbelästigung und Umweltschutz aufmerksam. Auch in den sozialen Medien kochte das Thema damals hoch. Nun melden sich die Organisatoren von damals zu Wort. Dieses Mal gehen sie in die Offensive. Der Plan fürs nächste große Feuerwerk steht schon. Doch Kritikern soll gleich ...