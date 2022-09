Es ist warm an diesem September-Montag am Stechlinsee. Die Sonne scheint, die Luft ist klar. Jörg Düsterwald schaut sich am Ufer des Sees um. Der Künstler aus Hameln ist mehr als 400 Kilometer quer durch die halbe Bundesrepublik gefahren, um nun hier am Stechlinsee, unweit der Fischerei Böttcher...