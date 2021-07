Kristin Peters geht beim Spaziergang durch die Heide immer wieder in die Knie. Vorsichtig nimmt sie die schirmförmige, weiße Blüte der Wilden Möhre, die am Waldrand wächst, wenn man vom Parkplatz in Pfalzheim aus in die Kyritz-Ruppiner Heide wandert, zwischen zwei Finger. „Unsere Vorfahren haben alle Bestandteile der Wilden Möhre gegessen“, weiß sie. „Die Blüten, die Samen als Gewürz und natürlich die Wurzel – wobei wir enttäus...