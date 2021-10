Das Grundstück an der Uferpromenade am Ende der Trenckmannstraße 1 in Neuruppin, war am 4. Oktober abgesperrt. Das Geräusch von Motorsägen und fallenden Ästen war in der gesamten Nachbarschaft zu hören. Mehrere alte Bäume auf dem Grundstück wurden Stück für Stück abgesägt und landeten im...