Sie bezeichnet sich selbst als fußballbekloppt. „Irgendetwas mit Fußball muss bei mir dabei sein. Das ist für mich in der Freizeit ein wichtiger Ausgleich zu Beruf und Privatem“, sagt Mandy Reinosch. Jahrelang hat sie selbst Fußball gespielt, sogar mal in der Regionalliga in Hohen Neuendorf....