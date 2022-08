Die Sonne scheint gnadenlos. Wer kann, sucht sich ein Plätzchen im Schatten, kühlt sich bei einem Eis oder sucht in einem der vielen Seen des Ruppiner Lands Erfrischung. Ungeachtet der hohen Temperaturen gehören Kutschengespanne gerade in der Tourismussaison zum Straßenbild. So starten beispiels...