Einige vermuteten, dass es sich um ein brennendes Flugzeug handelt, das Neuruppin in Richtung See überfliegt. Andere sahen den „Feuerball“ auch über Zechlinerhütte und Neustadt am Himmel glühen. Ein Phänomen in Ostprignitz-Ruppin hat am Donnerstagabend, 9. September, für Aufregung gesorgt....