Polizisten hatten in der Nacht zu Montag, 22. November, die Lenk- und Ruhezeiten von Verkehrsteilnehmern auf der A24 im Blick. Gegen 2 Uhr stoppten sie zwischen den Anschlussstellen Neuruppin/Süd und Neuruppin einen polnischen Sattelzug.

Fahrtenschreiber wurde sichergestellt

Bei der Auswertung fiel ein technisch-manipuliertes Kontrollgerät in der Scania-Sattelzugmaschine auf. Der Fahrtenschreiber wurde sichergestellt, eine Anzeige wurde aufgenommen. Der 44-jährige Pole am Steuer war laut Polizei bereits mehrfach mit ähnlichen Verstößen aufgefallen. Die Beamten verboten die Weiterfahrt und ordneten eine Sicherheitsleistung in Höhe von 18.000 Euro an.

Gegen 3.20 Uhr kontrollierten die Beamten zudem einen Sattelzug auf der Rast- und Tankanlage Neuruppin. Auch dabei entdeckten sie, dass der Fahrtenschreiber manipuliert worden war. Dem 22-jährigen Polen wurde ebenfalls die Weiterfahrt verboten. Im Fahrzeug fanden die Beamten außerdem zirka 8,5 Gramm Cannabis. Nun läuft ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Gegen das Unternehmen wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Außerdem erhoben die Beamten auch in diesem Fall eine Sicherheitsleistung wegen des manipulierten Fahrtenschreibers.