Aus dem Netto-Supermarkt an der Mesche in Neuruppin haben Unbekannte am Wochenende mehrere Schachteln Zigaretten unterschiedlichster Marken gestohlen. Diese standen in einem automatischen Zigarettenregal.

Die Täter waren laut Polizei durch die Baustelle, die es derzeit an dem Gebäude gibt, gewaltsam ins Innere gelangt. Der Sachschaden beträgt rund 4000 Euro. Kriminaltechniker waren im Einsatz.